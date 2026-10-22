Американский стартап Helion получил $175 млн на исследования, разработку и производство усовершенствованных полупроводников и силовой электроники для своих термоядерных электростанций. Как сообщает TechCrunch, трехлетнее федеральное финансирование предоставило Министерство торговли США в рамках CHIPS Act. Отдельно компания объявила о $50 млн частных инвестиций, не раскрыв имя инвестора.

Производство в штате Вашингтон

Федеральное финансирование должно помочь Helion создать в штате Вашингтон автоматизированные мощности для производства полупроводниковых модулей, их упаковки и тестирования. Эти компоненты должны поставляться для термоядерной установки, которую компания сейчас строит.

По данным Helion, новая производственная линия станет первой в США, которая будет выпускать этот класс полупроводников. Они применяются не только в термоядерной энергетике, но и в промышленности, очистке сточных вод, медицине и оборонной сфере.

Более $100 млн направят на исследования полупроводников и передовых технологий упаковки в штате Вашингтон. Около $80 млн предусмотрено для исследований в Вермонте, в частности для разработки инструментов, проектирования и производственных процессов в сотрудничестве с GlobalFoundries.

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Расчет на более высокую эффективность

По словам сооснователя и генерального директора Helion Дэвида Кертли, существующие устройства силовой электроники теряют от 5% до 10% проходящей через них электроэнергии. Он заявил, что сокращение этих потерь вдвое может удвоить выходную мощность термоядерной системы.

Helion разрабатывает реактор с конфигурацией обратного магнитного поля. Компания стремится напрямую преобразовывать энергию термоядерных реакций в электричество, а не использовать ее для нагрева пара, который вращает турбину. В такой схеме эффективность силовой электроники является ключевым компонентом.

Стартап строит свою первую электростанцию Orion и стремится к 2028 году поставлять электроэнергию Microsoft через сеть. Кертли отметил, что результаты исследований по федеральной программе не успеют применить на Orion до запуска, однако их рассчитывают использовать на последующих электростанциях Helion. В общей сложности компания привлекла более $3,2 млрд.

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