W Niemczech liczne strony internetowe instytucji państwowych, szpitali, uniwersytetów, policji i usług online stały się tymczasowo niedostępne z powodu krytycznej luki w powszechnie używanej technologii internetowej PHP. Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) ostrzegł, że atakujący mogą wykorzystać problem do przejęcia kontroli nad serwerami lub uzyskania dostępu do wrażliwych danych, podaje The Local Germany.

Jakie usługi zostały dotknięte

Niedostępna była część oficjalnego portalu Berlina berlin.de, a także strony szpitali, uniwersytetów i policji. Berlińska policja informowała również o zakłóceniach w działaniu internetowej usługi Internetwache do składania zgłoszeń.

Do czwartkowego rana wiele zasobów wznowiło działanie po zainstalowaniu pilnych aktualizacji. Ponownie dostępne stały się między innymi niektóre usługi w Nadrenii-Palatynacie, Saary i Turyngii, a także kilka policyjnych usług online w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jednocześnie część dużych stron internetowych w tym kraju związkowym pozostawała niedostępna.

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Ryzyko dla systemów bez poprawek

Według wiceprezesa BSI Thomasa Caspersa obecnie nie ma dowodów na znaczne szkody związane z tą luką. Instytucje ostrzegają jednak, że systemy bez aktualizacji nadal są zagrożone, a zabezpieczenie wszystkich dotkniętych stron może potrwać miesiące.

Zakłócenia odnotowano także we Francji, Belgii i Niderlandach. Użytkowników Wikipedii i aplikacji Pokémon ostrzeżono o możliwych problemach z dostępem do usług. Większość użytkowników nie musi podejmować żadnych działań, ponieważ problem wystąpił na serwerach stron, a nie w telefonach czy komputerach.

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