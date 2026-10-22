2026年7月至9月，OpenAI、Anthropic和英伟达在美国游说活动上的支出均创下各自纪录。英伟达为此投入220万美元，Anthropic投入210万美元，OpenAI投入150万美元。三家公司合计支出近600万美元，The Verge报道，并援引联邦申报文件。

安全与监管问题

Anthropic在申报文件中列出了其就相关议题与国会和白宫接触的法案、行政命令及其他事项。其中包括《儿童网络安全法案》中的人工智能条款、《AI监督法案》中的出口管制、总统唐纳德·特朗普关于将AI改称为“超级智能”的行政命令，以及《纳税人保护法案》。

最后一份文件旨在将数据中心的电力成本转由这些数据中心的开发商承担。OpenAI游说的议题包括版权、前沿模型的网络安全评估、AI安全监督机制，以及信息共享的反垄断保护。该公司联系了国会、白宫、小企业管理局，以及美国商务部和国务院。

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科技公司的创纪录支出

英伟达与国会、联邦机构和白宫办公室讨论了6G网络、负责任的AI设计、竞争政策、量子计算和出口管制。对英伟达而言，这是其游说支出首次超过200万美元的季度。

苹果公司也在该报告季度创下纪录，支出310万美元。该公司游说的议题包括知识产权、关税、儿童网络安全、竞争以及美国半导体制造。尤其是，苹果参与推动了要求应用商店核验用户年龄的法案。

相比之下，自2021年以来，微软每季度在游说上的支出至少为200万美元，而谷歌定期每季度为此投入超过300万美元。OpenAI直到今年才首次在单个季度支出超过100万美元，而Anthropic在2025年最大的单季度支出也仅略高于100万美元。

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