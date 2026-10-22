OpenAI, Anthropic i Nvidia wydały w Stanach Zjednoczonych w okresie od lipca do września 2026 roku rekordowe dla siebie kwoty na lobbing. Nvidia przeznaczyła na tę działalność 2,2 mln dolarów, Anthropic — 2,1 mln dolarów, a OpenAI — 1,5 mln dolarów. Łączne wydatki trzech firm wyniosły prawie 6 mln dolarów, informuje The Verge, powołując się na federalne sprawozdania.

Kwestie bezpieczeństwa i regulacji

Anthropic w swoim sprawozdaniu przedstawiła listę projektów ustaw, rozporządzeń wykonawczych i innych tematów, w sprawie których kontaktowała się z Kongresem i Białym Domem. Wśród nich znalazły się przepisy dotyczące sztucznej inteligencji w projekcie Kids Online Safety Act, kontrola eksportu w AI Overwatch Act, rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa dotyczące przemianowania AI na „superinteligencję” oraz Ratepayer Protection Act.

Ten ostatni dokument ma na celu przeniesienie kosztów energii elektrycznej dla centrów danych na deweloperów tych centrów danych. OpenAI lobbowała w sprawach praw autorskich, ocen cyberbezpieczeństwa zaawansowanych modeli, mechanizmów nadzoru nad bezpieczeństwem AI oraz ochrony antymonopolowej wymiany informacji. Firma zwracała się do Kongresu, Białego Domu, Administracji Małych Przedsiębiorstw, a także Departamentów Handlu i Stanu USA.

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Rekordowe wydatki firm technologicznych

Nvidia omawiała z Kongresem, federalnymi agencjami i biurami Białego Domu sieci 6G, odpowiedzialne projektowanie AI, politykę konkurencji, obliczenia kwantowe i kontrolę eksportu. Dla Nvidii był to pierwszy kwartał, w którym jej wydatki na lobbing przekroczyły 2 mln dolarów.

W kwartale sprawozdawczym rekord ustanowiła również Apple, wydając 3,1 mln dolarów. Firma lobbowała w kwestiach własności intelektualnej, ceł, bezpieczeństwa dzieci w internecie, konkurencji i produkcji półprzewodników w USA. W szczególności Apple pracowała nad projektami ustaw, które przewidują nałożenie na sklepy z aplikacjami obowiązku weryfikacji wieku użytkowników.

Dla porównania Microsoft wydaje na lobbing co najmniej 2 mln dolarów kwartalnie od 2021 roku, a Google regularnie przeznacza na ten cel ponad 3 mln dolarów na kwartał. OpenAI po raz pierwszy wydała ponad 1 mln dolarów w kwartale dopiero w tym roku, podczas gdy największe kwartalne wydatki Anthropic w 2025 roku tylko nieznacznie przekraczały 1 mln dolarów.

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