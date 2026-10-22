OpenAI, Anthropic и Nvidia в США в июле—сентябре 2026 года потратили рекордные для себя суммы на лоббизм. Nvidia направила на эту деятельность 2,2 млн долларов, Anthropic — 2,1 млн долларов, а OpenAI — 1,5 млн долларов. Совокупные расходы трех компаний составили почти 6 млн долларов, сообщает The Verge со ссылкой на федеральные отчеты.

Вопросы безопасности и регулирования

Anthropic в отчетности привела перечень законопроектов, указов и других тем, по которым контактировала с Конгрессом и Белым домом. Среди них — положения об искусственном интеллекте в законопроекте Kids Online Safety Act, экспортный контроль в AI Overwatch Act, указ президента Дональда Трампа о переименовании ИИ в «суперинтеллект» и Ratepayer Protection Act.

Последний документ направлен на возложение расходов на электроэнергию для дата-центров на девелоперов этих дата-центров. OpenAI лоббировала вопросы авторского права, оценки кибербезопасности передовых моделей, механизмы надзора за безопасностью ИИ и антимонопольную защиту обмена информацией. Компания обращалась в Конгресс, Белый дом, Администрацию малого бизнеса, а также в министерства торговли и иностранных дел США.

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Рекордные расходы технологических компаний

Nvidia обсуждала с Конгрессом, федеральными ведомствами и офисами Белого дома сети 6G, ответственное проектирование ИИ, конкурентную политику, квантовые вычисления и экспортный контроль. Для Nvidia это был первый квартал, когда ее расходы на лоббизм превысили 2 млн долларов.

В отчетном квартале рекорд установила и Apple, потратив 3,1 млн долларов. Компания лоббировала вопросы интеллектуальной собственности, пошлин, безопасности детей в интернете, конкуренции и производства полупроводников в США. В частности, Apple работала с законопроектами, предусматривающими возложение на магазины приложений обязанности проверять возраст пользователей.

Для сравнения, Microsoft тратит на лоббизм не менее 2 млн долларов ежеквартально с 2021 года, а Google регулярно направляет на это более 3 млн долларов за квартал. OpenAI впервые потратила более 1 млн долларов за квартал только в этом году, тогда как самые большие квартальные расходы Anthropic в 2025 году лишь немного превышали 1 млн долларов.

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