Niemiecka firma naukowo-technologiczna Merck otworzyła w Eumseong, w prowincji Chungcheong Północny w Korei Południowej, nowy zakład materiałów do produkcji półprzewodników. Przedsiębiorstwo będzie wytwarzać dichloroditlenek molibdenu — substancję chemiczną stosowaną do osadzania ultracienkich warstw metalu podczas produkcji chipów.

Produkty zakładu będą dostarczane klientom w Korei Południowej i innych krajach Azji, informuje Korea Herald. Na początkowym etapie produkcja będzie koncentrować się na materiałach do zaawansowanej pamięci flash 3D NAND, w której komórki pamięci są rozmieszczone w pionowych warstwach w celu zwiększenia pojemności nośników danych.

Molibden zamiast wolframu

Samsung Electronics zaczął stosować molibden w pamięci V-NAND dziewiątej generacji w 2024 roku. Jak podaje publikacja, SK hynix przygotowuje się do wykorzystania tego metalu w pamięci NAND nowej generacji z 375 warstwami.

Molibden jest postrzegany jako alternatywa dla wolframu, którego opór elektryczny staje się coraz bardziej problematyczny wraz ze zmniejszaniem się komponentów i wzrostem liczby warstw w mikrochipach. Zastosowanie molibdenu może także ograniczyć potrzebę stosowania warstw barierowych, które zajmują miejsce wewnątrz mikroskopijnych struktur chipów.

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Stawka na rosnący popyt

Dyrektor generalny działu Merck Electronics, Benjamin Hein, nazwał Koreę Południową jednym z trzech kluczowych rynków materiałów półprzewodnikowych. Oświadczył, że firma dąży do przygotowania się na możliwe podwojenie popytu na materiały i rozwiązania dla półprzewodników w ciągu najbliższych pięciu lat.

Merck połączy produkcję prekursorów w Eumseong z systemami dostarczania chemikaliów wytwarzanymi w zakładzie firmy w Ansan, w prowincji Gyeonggi. Merck poinformował, że zintegrowany system może wykorzystać ponad 99% materiału załadowanego do pojemników, potencjalnie zmniejszając ilość odpadów i koszty produkcji.

Rozbudowa jest częścią programu inwestycyjnego Merck o wartości 600 mln euro, ogłoszonego przez firmę w 2021 roku. Firma oczekuje również wzrostu popytu na zaawansowane pakowanie chipów, ponieważ producenci łączą kilka mikrochipów w bardziej złożone systemy.

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