У Китаї створили 1-грамовий монітор мозку для тварин — South China Morning Post

Китайські науковці розробили бездротовий пристрій Airscope вагою один грам для спостереження за активністю мозку лабораторних тварин. Під час експерименту він дав змогу одночасно реєструвати активність понад 8 500 окремих нейронів у корі головного мозку однієї миші, повідомляє South China Morning Post.

Пристрій для вільного руху тварин

Airscope спільно створили фахівці Університету Цінхуа та Медичної школи Народно-визвольної армії Китаю. Опис розробки опублікували в рецензованому журналі Nature. Дослідники називають пристрій найменшим у світі носимим міні-монітором мозку такого типу.

Airscope є мезоскопом — оптичним приладом для спостереження за біологічними тканинами на проміжному масштабі між мікроскопом і макроскопом. Він дозволяє охоплювати ширше поле зору, водночас розрізняючи активність окремих клітин. Раніше для подібних досліджень тварин часто доводилося фіксувати або під’єднувати до кабелів, а компактні пристрої для вільного пересування мали поле зору, що нерідко не перевищувало одного міліметра.

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Експеримент із мишами

Команда зменшила об’єм пристрою майже на п’ять порядків порівняно зі звичайними настільними мікроскопами. За даними розробників, якість запису нейронних сигналів при цьому була зіставною. Прилад оснащений двомегапіксельним сенсором зображення, який стискає дані для бездротового передавання зображень мегапіксельного рівня.

Під час досліду мишей із закріпленим Airscope випустили в спеціально створене мікросередовище з пандусами, дуплами та укриттями. Тварини могли вільно лазити й рити нори, оскільки вага обладнання не заважала їхній природній поведінці. Науковці досліджували зміни нейронних сигналів за різних типів поведінки. Серед результатів — визначення того, як патерни активності кори в дорсальних ділянках мозку впливають на соціальну конкурентну перевагу тварини.

Автор роботи Цюнхай Дай з кафедри автоматизації Університету Цінхуа заявив, що мікроскоп може сприяти точнішому виявленню нейронних сигналів в оптичних інтерфейсах мозок-комп’ютер. За його словами, надалі технологію можуть застосовувати також у дослідженнях з імунології та онкології.

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