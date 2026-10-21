Китайские ученые разработали беспроводное устройство Airscope весом один грамм для наблюдения за активностью мозга лабораторных животных. Во время эксперимента оно позволило одновременно регистрировать активность более 8 500 отдельных нейронов в коре головного мозга одной мыши, сообщает South China Morning Post.

Устройство для свободного передвижения животных

Airscope совместно создали специалисты Университета Цинхуа и Медицинской школы Народно-освободительной армии Китая. Описание разработки опубликовали в рецензируемом журнале Nature. Исследователи называют устройство самым маленьким в мире носимым мини-монитором мозга такого типа.

Airscope является мезоскопом — оптическим прибором для наблюдения за биологическими тканями в промежуточном масштабе между микроскопом и макроскопом. Он позволяет охватывать более широкое поле зрения, одновременно различая активность отдельных клеток. Ранее для подобных исследований животных часто приходилось фиксировать или подключать к кабелям, тогда как компактные устройства для свободного передвижения имели поле зрения, которое нередко не превышало одного миллиметра.

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Эксперимент с мышами

Команда уменьшила объем устройства почти на пять порядков по сравнению с обычными настольными микроскопами. По данным разработчиков, качество записи нейронных сигналов при этом оставалось сопоставимым. Прибор оснащен двухмегапиксельным датчиком изображения, который сжимает данные для беспроводной передачи изображений мегапиксельного уровня.

Во время опыта мышей с закрепленным Airscope выпустили в специально созданную микросреду с пандусами, дуплами и укрытиями. Животные могли свободно лазать и рыть норы, поскольку вес оборудования не мешал их естественному поведению. Ученые исследовали изменения нейронных сигналов при различных типах поведения. Среди результатов — определение того, как паттерны активности коры в дорсальных областях мозга влияют на социальное конкурентное преимущество животного.

Автор работы Цюнхай Дай с кафедры автоматизации Университета Цинхуа заявил, что микроскоп может способствовать более точному выявлению нейронных сигналов в оптических интерфейсах мозг-компьютер. По его словам, в дальнейшем технологию также могут применять в исследованиях по иммунологии и онкологии.

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