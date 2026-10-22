Данилов Юрий: UnionPay и искусственный интеллект изменят подход Европы к приему платежей

Накануне конференции SiGMA World Rome 2026 мы поговорили с генеральным директором компании SlamBase Юрием Даниловым о целях поездки, азиатских платежах в Европе и роли искусственного интеллекта в финансовых технологиях.

Юрий, вы едете на SiGMA World в Рим. Какова цель поездки?

SiGMA для меня — это прежде всего встречи. Я буду в Риме с 28 октября по 5 ноября, само мероприятие проходит 2–5 ноября. Стенда у нас не будет, выступлений тоже. Формат прост и, на мой взгляд, самый эффективный: заранее запланированные переговоры с операторами, платежными провайдерами, банками, технологическими компаниями и инвесторами. За несколько дней в Риме можно сделать то, на что в обычном режиме ушли бы месяцы переписки и звонков. А дни до и после выставки я оставляю для более глубоких встреч в более спокойном формате.



Какова главная тема ваших переговоров в этом году?

Платежи для международных клиентов, и прежде всего UnionPay. Это одна из крупнейших карточных систем мира по количеству выпущенных карт, её принимают в более чем 180 странах и регионах. Но в Европе UnionPay до сих пор часто воспринимают как нечто нишевое, «для китайских туристов». Я считаю, что это ошибка. Для европейского бизнеса, работающего с клиентами из Китая и Азии, прием UnionPay — это прямой доступ к огромной и платежеспособной аудитории, которая привыкла платить именно так.

Почему, по вашему мнению, европейский рынок недооценивает UnionPay?

Из-за инерции. Большинство европейских мерчантов построены вокруг двух-трех привычных платежных схем, и всё, что выходит за их рамки, кажется сложным: отдельная интеграция, непонятные ставки, вопросы с расчётами и валютой. На самом деле сегодня эти барьеры технологически устраняются. Задача нашей индустрии — сделать так, чтобы для продавца подключение UnionPay было таким же простым, как подключение любой другой карты: одна интеграция, прозрачные условия, быстрые расчеты в евро.



Кто больше всего выиграет от этого?

Прежде всего те, кто работает с международными клиентами: туризм и гостиницы, ритейл и сегмент люкс, онлайн-сервисы, образование, развлечения, цифровые продукты. Азиатские пользователи всё чаще путешествуют и совершают онлайн-покупки за рубежом, ожидая увидеть привычный для себя способ оплаты. Если его нет, часть из них просто не завершает покупку. Кто первым предоставит им удобный опыт без лишних шагов, тот и завоюет этот трафик. Отдельное направление — мобильные и QR-платежи: в Азии это уже норма, и Европа движется в том же направлении.

Почему именно сейчас?

Потому что меняется сама логика рынка. Европейские компании стремятся к диверсификации: не зависеть от одной-двух платежных схем, одного банка-эквайера или одного региона клиентов. Регуляторная среда становится более требовательной, конкуренция за каждую успешную транзакцию обостряется, а клиент становится глобальным. В таком мире выигрывает тот, кто принимает платежи от кого угодно, откуда угодно и без препятствий.



Какую роль в этом играет искусственный интеллект?

Ключевую, и не на уровне лозунгов. В сфере платежей ИИ уже сегодня решает вполне практические задачи.

Во-первых — борьба с мошенничеством. Модели в режиме реального времени оценивают риск каждой транзакции по сотням сигналов и позволяют не отсекать добросовестных клиентов из-за слишком жестких правил. Для новых для Европы аудиторий, в частности азиатских, это особенно важно: классические правила часто ошибочно воспринимают «непривычного» клиента как рискованного.

Второе — умная маршрутизация. Система сама выбирает, через какой канал и какого провайдера провести платеж, чтобы повысить процент успешных транзакций и снизить стоимость. Несколько процентов дополнительных одобрений для крупного продавца — это очень ощутимые деньги.

Третье — комплаенс. Автоматическая проверка клиентов, мониторинг операций, выявление подозрительных схем там, где раньше требовалась целая команда аналитиков. Регуляторы предъявляют всё более высокие требования, и без автоматизации эти требования просто невозможно выполнять в масштабе.

Четвёртое — аналитика и прогнозирование. ИИ помогает понять, какие способы оплаты реально приносят конверсию в конкретной стране, где бизнес теряет клиентов на этапе оплаты и как изменить воронку продаж, чтобы сократить эти потери.

А что ИИ меняет для самого клиента?

Для клиента лучший ИИ — незаметный. Человек просто платит привычным способом, а всё сложное происходит за кулисами: проверка, конвертация валюты, выбор маршрута, защита от мошенничества. Следующий шаг — персонализация: система понимает, откуда клиент и какой способ оплаты ему удобнее, и предлагает именно его. Еще дальше — платежи, которые инициируют ИИ-ассистенты от имени пользователя. Это уже не фантастика, и индустрии стоит готовиться к этому заранее, в частности с точки зрения безопасности и ответственности.

Видите

ли вы риски в таком активном внедрении ИИ?

Конечно. Главные — прозрачность решений и ответственность за ошибки. Если модель отклонила платеж, бизнес и клиент должны понимать, почему. Поэтому я сторонник подхода, при котором ИИ усиливает людей, а не полностью их заменяет: критические решения в области комплаенса и рисков должны оставаться под контролем специалистов. Второе — защита данных: чем больше данных анализирует система, тем выше требования к их безопасности.

Как ваш опыт помогает в этих переговорах?

Я более десяти лет работаю в сфере платежей и финансовых сервисов: от продаж и подключения мерчантов у платежных провайдеров до управления собственными компаниями. Сегодня это SlamBase и другие проекты в Португалии, а также SendsHub — инфраструктурный продукт, который мы предлагаем партнерам. Поэтому я понимаю и бизнес мерчанта, и технологию, и требования регуляторов. Именно на стыке этих трех составляющих и рождаются решения, которые действительно работают.

Что вы будете считать успехом поездки в Рим?

Конкретные договоренности, а не визитки. Несколько партнерств с провайдерами, с которыми мы сможем быстро запустить совместные решения, в частности в направлении UnionPay и AI-инструментов для платежей, и четкое понимание того, где будет рынок через год. После SiGMA я обязательно поделюсь итогами: что увидел, с кем договорился и какие тренды, на мой взгляд, будут определять индустрию в 2027 году.

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