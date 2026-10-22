Компания The Browser Company планирует прекратить работу браузера Arc 22 декабря. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление на сайте Arc. Разработчик уже прекратил создание новых функций для этого браузера в прошлом году и сосредоточился на развитии ориентированного на искусственный интеллект браузера Dia.

Поэтапное прекращение работы

Теперь пользователи не могут создавать новые учетные записи Arc. С 23 ноября на iOS и Android отключат функцию Browse for Me и другие функции на базе искусственного интеллекта. Также на этих платформах больше нельзя будет войти в учетную запись и синхронизировать вкладки.

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22 декабря браузер Arc станет недоступен на компьютерах с macOS и Windows. В тот же день компания деактивирует учетные записи Arc, а приложение Arc Search для Android будет удалено из Google Play.

Переход на Dia

The Browser Company подготовила инструкцию по переносу данных в Dia для тех, кто решит перейти на новый браузер. В компании отметили, что именно Dia является ее главным направлением работы, в частности там сосредоточена вся команда безопасности.

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