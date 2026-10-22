Firma The Browser Company planuje zakończyć działanie przeglądarki Arc 22 grudnia. Informuje o tym The Verge, powołując się na oświadczenie na stronie Arc. Deweloper już w ubiegłym roku zaprzestał tworzenia nowych funkcji dla tej przeglądarki i skupił się na rozwoju zorientowanej na sztuczną inteligencję przeglądarki Dia.

Stopniowe zakończenie działania

Od teraz użytkownicy nie mogą tworzyć nowych kont Arc. Od 23 listopada na iOS i Androidzie zostaną wyłączone funkcja Browse for Me oraz inne funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Na tych platformach nie będzie też można logować się na konto ani synchronizować kart.

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22 grudnia przeglądarka Arc stanie się niedostępna na komputerach z macOS i Windows. Tego samego dnia firma dezaktywuje konta Arc, a aplikacja Arc Search dla Androida zostanie usunięta z Google Play.

Przejście na Dia

The Browser Company przygotowała instrukcję przenoszenia danych do Dia dla osób, które zdecydują się przejść na nową przeglądarkę. Firma zaznaczyła, że Dia jest jej głównym kierunkiem pracy, a w szczególności tam skupia się cały zespół ds. bezpieczeństwa.

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