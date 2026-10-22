Компанія The Browser Company планує припинити роботу браузера Arc 22 грудня. Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву на сайті Arc. Розробник уже припинив створення нових функцій для цього браузера минулого року та зосередився на розвитку орієнтованого на штучний інтелект браузера Dia.

Поетапне припинення роботи

Відтепер користувачі не можуть створювати нові облікові записи Arc. З 23 листопада на iOS та Android вимкнуть функцію Browse for Me й інші функції на базі штучного інтелекту. Також на цих платформах більше не можна буде входити до облікового запису та синхронізувати вкладки.

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22 грудня браузер Arc стане недоступним на комп’ютерах із macOS і Windows. Того ж дня компанія деактивує облікові записи Arc, а застосунок Arc Search для Android буде видалено з Google Play.

Перехід на Dia

The Browser Company підготувала інструкцію з перенесення даних до Dia для тих, хто вирішить перейти на новий браузер. У компанії зазначили, що саме Dia є її головним напрямом роботи, зокрема там зосереджена вся команда безпеки.

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