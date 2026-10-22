Астронавт NASA Виктор Гловер на фестивале Starmus VIII на Тенерифе в Испании рассказал о предупреждении о возможной утечке в кабине корабля Orion во время миссии Artemis II. Сигнал поступил примерно за 15 минут до критического включения двигателя, которое должно было вывести экипаж на траекторию полета к Луне.

Предупреждение перед маневром

По данным Space.com, инцидент произошел 2 апреля, на второй день миссии. Orion возвращался к Земле после полета на расстояние около 61 тысячи километров и приближался к перигею — примерно 160 километрам над поверхностью планеты. В это время корабль пролетал через участок с большим количеством спутников и орбитального мусора, а также с более высоким уровнем радиации.

Экипажу и центру управления полетами предстояло выяснить, является ли сигнал об утечке настоящим. По словам Гловера, если бы предупреждение поступило на пять минут позже, запланированный маневр мог бы не состояться, а астронавтам пришлось бы готовиться к возвращению на Землю.

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Тревога оказалась ложной

Как сообщил 2 апреля руководитель полета NASA Джадд Фрилинг, предупреждение было ложным. После этого Artemis II получила разрешение продолжить миссию. Главный двигатель Orion работал около пяти минут 50 секунд и вывел четырех членов экипажа на путь к Луне.

В ходе полета командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалистка миссии Кристина Кох и представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен удалились от Земли на 406 771 километр. Они вернулись 10 апреля, приводнившись в Тихом океане у побережья Сан-Диего после почти 10 дней в космосе.

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