Астронавт Віктор Гловер розповів про хибну тривогу на Artemis II — Space.com

Астронавт NASA Віктор Гловер на фестивалі Starmus VIII на Тенерифе в Іспанії розповів про попередження щодо ймовірного витоку в кабіні корабля Orion під час місії Artemis II. Сигнал надійшов приблизно за 15 хвилин до критичного увімкнення двигуна, яке мало вивести екіпаж на траєкторію польоту до Місяця.

Попередження перед маневром

За даними Space.com, інцидент стався 2 квітня, на другий день місії. Orion повертався до Землі після польоту на відстань близько 61 тисячі кілометрів і наближався до перигею — приблизно 160 кілометрів над поверхнею планети. У цей час корабель пролітав через ділянку з більшою кількістю супутників та орбітального сміття, а також вищим рівнем радіації.

Екіпаж і центр керування польотом мали з’ясувати, чи є сигнал про витік справжнім. За словами Гловера, якби попередження надійшло на п’ять хвилин пізніше, запланований маневр міг не відбутися, а астронавтам довелося б готуватися до повернення на Землю.

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Тривога виявилася помилковою

Як повідомив 2 квітня керівник польоту NASA Джадд Фрілінг, попередження було хибним. Після цього Artemis II отримала дозвіл на продовження місії. Головний двигун Orion працював близько п’яти хвилин 50 секунд і вивів чотирьох членів екіпажу на шлях до Місяця.

У межах польоту командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, фахівчиня місії Крістіна Кох і представник Канадського космічного агентства Джеремі Гансен віддалилися від Землі на 406 771 кілометр. Вони повернулися 10 квітня, приводнившись у Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго після майже десяти днів у космосі.

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