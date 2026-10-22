Astronauta NASA Victor Glover podczas festiwalu Starmus VIII na Teneryfie w Hiszpanii opowiedział o ostrzeżeniu dotyczącym możliwego wycieku w kabinie statku Orion podczas misji Artemis II. Sygnał nadszedł około 15 minut przed krytycznym uruchomieniem silnika, które miało skierować załogę na trajektorię lotu na Księżyc.

Ostrzeżenie przed manewrem

Według Space.com, incydent miał miejsce 2 kwietnia, drugiego dnia misji. Orion wracał na Ziemię po locie na odległość około 61 tysięcy kilometrów i zbliżał się do perygeum — około 160 kilometrów nad powierzchnią planety. W tym czasie statek przelatywał przez obszar z większą liczbą satelitów i śmieci orbitalnych, a także z wyższym poziomem promieniowania.

Załoga i centrum kontroli lotu musiały ustalić, czy sygnał o wycieku był prawdziwy. Według Glovera, gdyby ostrzeżenie nadeszło pięć minut później, planowany manewr mógłby się nie odbyć, a astronauci musieliby przygotować się do powrotu na Ziemię.

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Alarm okazał się fałszywy

Jak poinformował 2 kwietnia dyrektor lotu NASA Judd Freeling, ostrzeżenie było fałszywe. Następnie Artemis II otrzymała zgodę na kontynuowanie misji. Główny silnik Oriona pracował przez około pięć minut i 50 sekund, kierując czterech członków załogi na drogę ku Księżycowi.

W trakcie lotu dowódca Reid Wiseman, pilot Victor Glover, specjalistka misji Christina Koch i przedstawiciel Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Jeremy Hansen oddalili się od Ziemi na 406 771 kilometrów. Wrócili 10 kwietnia, wodując na Oceanie Spokojnym u wybrzeży San Diego po niemal 10 dniach w kosmosie.

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