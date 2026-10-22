NASA宇航员维克托·格洛弗在西班牙特内里费岛举行的Starmus VIII音乐节上，讲述了Artemis II任务期间Orion飞船舱内可能发生泄漏的警报。该信号在一次关键发动机点火前约15分钟发出，这次点火原本将使机组人员进入飞往月球的轨道。

机动前的警报

据Space.com报道，事件发生在4月2日，即任务的第二天。Orion在飞行至距离地球约6.1万公里处后正返回地球，并接近近地点——距地球表面约160公里。当时，飞船正穿越一个卫星和轨道碎片较多、辐射水平也更高的区域。

机组人员和飞行控制中心必须查明泄漏信号是否真实。格洛弗表示，如果警报晚五分钟发出，原定机动可能无法进行，宇航员将不得不准备返回地球。

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警报被证实为误报

NASA飞行主管贾德·弗里林4月2日表示，该警报为误报。此后，Artemis II获准继续执行任务。Orion的主发动机运行了约5分50秒，将四名机组成员送入前往月球的路径。

在飞行期间，指令长里德·怀斯曼、飞行员维克托·格洛弗、任务专家克里斯蒂娜·科赫以及加拿大航天局代表杰里米·汉森距离地球最远达到406,771公里。他们于4月10日返回，在太空中停留近10天后，于圣迭戈海岸附近的太平洋溅落。

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