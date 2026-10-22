Jurij Danilow: UnionPay i sztuczna inteligencja zmienią sposób, w jaki Europa obsługuje płatności

W przeddzień konferencji SiGMA World Rome 2026 rozmawialiśmy z dyrektorem generalnym firmy SlamBase, Jurijem Danilowem, o celach tej podróży, azjatyckich systemach płatności w Europie oraz roli sztucznej inteligencji w technologiach finansowych.

Jurij, wybierasz się na konferencję SiGMA World w Rzymie. Jaki jest cel tej podróży?

SiGMA to dla mnie przede wszystkim spotkania. Będę w Rzymie od 28 października do 5 listopada, a sama impreza odbędzie się w dniach 2–5 listopada. Nie będziemy mieli stoiska ani nie będziemy wygłaszać żadnych wystąpień. Format jest prosty i, moim zdaniem, najbardziej efektywny: zaplanowane z wyprzedzeniem rozmowy z operatorami, dostawcami usług płatniczych, bankami, firmami technologicznymi i inwestorami. W ciągu kilku dni w Rzymie można załatwić to, co w normalnych warunkach zajęłoby miesiące korespondencji i rozmów telefonicznych. Dni przed i po targach rezerwuję na bardziej szczegółowe spotkania w spokojniejszej atmosferze.



Jaki jest główny temat Państwa tegorocznych rozmów?

Płatności dla klientów międzynarodowych, a przede wszystkim UnionPay. Jest to jeden z największych systemów kartowych na świecie pod względem liczby wyemitowanych kart, akceptowany w ponad 180 krajach i regionach. Jednak w Europie UnionPay wciąż często postrzegany jest jako coś niszowego, „dla chińskich turystów”. Uważam, że to błąd. Dla europejskich firm, które współpracują z klientami z Chin i Azji, akceptacja UnionPay oznacza bezpośredni dostęp do ogromnej i zamożnej grupy odbiorców, która jest przyzwyczajona do płacenia właśnie w ten sposób.

Dlaczego, Pana zdaniem, rynek europejski nie docenia UnionPay?

Z powodu inercji. Większość europejskich akceptantów opiera się na dwóch lub trzech znanych systemach płatniczych, a wszystko, co wykracza poza nie, wydaje się skomplikowane: osobna integracja, niezrozumiałe stawki, problemy z rozliczeniami i walutą. W rzeczywistości bariery te są obecnie eliminowane dzięki postępowi technologicznemu. Zadaniem naszej branży jest sprawienie, by dla akceptanta podłączenie UnionPay było tak samo proste, jak podłączenie dowolnej innej karty: jedna integracja, przejrzyste warunki, szybkie rozliczenia w euro.



Kto na tym zyska najwięcej?

Przede wszystkim ci, którzy obsługują klientów międzynarodowych: branża turystyczna i hotelarska, handel detaliczny i sektor luksusowy, usługi online, edukacja, rozrywka oraz produkty cyfrowe. Azjatyccy użytkownicy coraz częściej podróżują i dokonują zakupów online za granicą, oczekując znanego sobie sposobu płatności. Jeśli go nie ma, część z nich po prostu nie finalizuje zakupu. Kto pierwszy zapewni im wygodną obsługę bez zbędnych kroków, ten przejmie ten ruch. Osobnym kierunkiem są płatności mobilne i za pomocą kodów QR: w Azji to już norma, a Europa zmierza w tym samym kierunku.

Dlaczego właśnie teraz?

Ponieważ zmienia się sama logika rynku. Europejskie firmy dążą do dywersyfikacji: nie chcą być uzależnione od jednej lub dwóch sieci płatniczych, jednego banku akceptującego czy jednego regionu klientów. Otoczenie regulacyjne staje się coraz bardziej wymagające, konkurencja o każdą udaną transakcję zaostrza się, a klient staje się globalny. W takim świecie wygrywa ten, kto przyjmuje płatności od każdego, z dowolnego miejsca i bez żadnych utrudnień.



Jaką rolę odgrywa w tym sztuczna inteligencja?

Kluczową, i to nie tylko na poziomie haseł. W obszarze płatności sztuczna inteligencja już dziś rozwiązuje całkowicie praktyczne zadania.

Po pierwsze – zapobieganie oszustwom. Modele w czasie rzeczywistym oceniają ryzyko każdej transakcji na podstawie setek sygnałów i pozwalają uniknąć odcinania uczciwych klientów z powodu zbyt rygorystycznych zasad. Dla nowych dla Europy grup odbiorców, zwłaszcza azjatyckich, jest to szczególnie ważne: klasyczne zasady często błędnie traktują „niezwykłego” klienta jako ryzykowny.

Po drugie — inteligentne kierowanie płatności. System samodzielnie wybiera, przez jaki kanał i u którego dostawcy przeprowadzić płatność, aby zwiększyć odsetek udanych transakcji i obniżyć koszty. Kilka procent dodatkowych zatwierdzeń dla dużego sprzedawcy to bardzo znaczące kwoty.

Po trzecie — zgodność z przepisami. Automatyczna weryfikacja klientów, monitorowanie operacji, wykrywanie podejrzanych schematów tam, gdzie wcześniej potrzebny był cały zespół analityków. Organy regulacyjne stawiają coraz wyższe wymagania, a bez automatyzacji po prostu nie da się ich spełnić na dużą skalę.

Po czwarte – analityka i prognozowanie. Sztuczna inteligencja pomaga zrozumieć, które metody płatności faktycznie generują konwersję w danym kraju, gdzie firma traci klientów na etapie płatności oraz jak zmodyfikować lejek sprzedażowy, aby ograniczyć te straty.

A co sztuczna inteligencja zmienia dla samego klienta?

Dla klienta najlepsza sztuczna inteligencja to taka, której nie widać. Klient po prostu płaci w zwykły sposób, a wszystkie skomplikowane procesy odbywają się za kulisami: weryfikacja, wymiana waluty, wybór trasy płatności, ochrona przed oszustwami. Kolejny krok to personalizacja: system rozpoznaje, skąd pochodzi klient i która metoda płatności jest dla niego wygodniejsza, i proponuje właśnie tę opcję. Kolejnym etapem są płatności inicjowane przez asystentów AI w imieniu użytkownika. To już nie jest fantastyka, a branża powinna się na to przygotować z wyprzedzeniem, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa i odpowiedzialności.



Czy dostrzegają Państwo ryzyko związane z tak aktywnym wdrażaniem sztucznej inteligencji?

Oczywiście. Najważniejsze to przejrzystość decyzji i odpowiedzialność za błędy. Jeśli model odrzucił płatność, firma i klient muszą rozumieć, dlaczego. Dlatego jestem zwolennikiem podejścia, w którym sztuczna inteligencja wspiera ludzi, a nie całkowicie ich zastępuje: kluczowe decyzje dotyczące zgodności z przepisami i ryzyka muszą pozostać pod kontrolą specjalistów. Druga kwestia to ochrona danych: im więcej danych analizuje system, tym wyższe są wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa.

W jaki sposób Pańskie doświadczenie pomaga w tych negocjacjach?

Od ponad dziesięciu lat pracuję w branży płatności i usług finansowych: od sprzedaży i podłączania akceptantów u dostawców usług płatniczych po zarządzanie własnymi firmami. Obecnie są to SlamBase i inne projekty w Portugalii, a także SendsHub — produkt infrastrukturalny, który oferujemy partnerom. Dlatego rozumiem zarówno biznes akceptanta, jak i technologię oraz wymagania organów regulacyjnych. Właśnie na styku tych trzech elementów powstają rozwiązania, które naprawdę działają.

Co uzna Pan za sukces tej podróży do Rzymu?

Konkretne porozumienia, a nie wizytówki. Kilka partnerstw z dostawcami, z którymi będziemy mogli szybko wdrożyć wspólne rozwiązania, zwłaszcza w zakresie UnionPay i narzędzi AI do obsługi płatności, oraz jasne zrozumienie, gdzie rynek będzie za rok. Po targach SiGMA na pewno podzielę się podsumowaniem: co zobaczyłem, z kim zawarłem umowy i jakie trendy, moim zdaniem, będą kształtować branżę w 2027 roku.

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