Rhode Island pozywa Meta za oszukańcze reklamy — Engadget

Prokurator generalny amerykańskiego stanu Rhode Island, Peter Neronha, pozwał Meta w związku z podejściem firmy do oszukańczych reklam na jej platformach. Pozew dotyczy zarzutów, że firma niewystarczająco skutecznie zapobiega rozpowszechnianiu takich reklam. Informuje o tym Engadget.

Zarzuty prokuratury

W pozwie stwierdzono również, że Meta nie podejmowała bardziej zdecydowanych działań przeciwko oszukańczym reklamom, ponieważ przynoszą one firmie dochody. Neronha oświadczył, że bezpieczeństwo konsumentów powinno być priorytetem dla firmy, z której korzysta wielu mieszkańców Rhode Island i USA. Według niego Meta rzekomo świadomie narażała wrażliwych użytkowników na ryzyko oszustwa i czerpała z tego znaczne zyski.

Biuro prokuratora generalnego zaznaczyło, że Rhode Island zostało pierwszym stanem, który złożył pozew w związku z domniemaną bezczynnością Meta wobec takich reklam. Jednocześnie firma była już pozwaną w podobnych sprawach: w kwietniu pozew złożyła Federacja Konsumentów Ameryki, a w maju — hrabstwo Santa Clara w Kalifornii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Meta

Rzecznik Meta Andy Stone powiedział Reutersowi, że firma usunęła ze swoich platform ponad 159 milionów oszukańczych reklam. Powiedział również, że prokurator generalny rzekomo odmówił rozmów z Meta o sposobach ochrony mieszkańców Rhode Island przed oszustwami oraz zaangażował kancelarię prawną z innego stanu do przygotowania pozwu.

W raporcie Reutersa z 2025 roku wskazano, że oszukańcze reklamy w sieciach Meta mogły przynosić firmie miliardy dolarów dochodu — potencjalnie do 10% jej przychodów. Meta ze swojej strony podjęła działania przeciwko części organizatorów fałszywych reklam, złożyła pozwy przeciwko ich twórcom i wprowadziła w tym roku dodatkowe mechanizmy ochrony użytkowników przed podejrzanymi wiadomościami.

Czytaj nas na