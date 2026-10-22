罗得岛州就诈骗广告起诉Meta——Engadget

美国罗得岛州总检察长彼得·内罗尼亚就Meta处理其平台上诈骗广告的方式对该公司提起诉讼。该诉讼涉及Meta未能有效阻止此类广告传播的指控。Engadget报道称。

检方指控

诉讼还称，Meta未对诈骗广告采取更严厉的措施，是因为这些广告能为公司带来收入。内罗尼亚表示，消费者安全应当是这家被众多罗得岛州和美国居民使用的公司的优先事项。据他称，Meta据称明知故犯地让脆弱用户面临诈骗风险，并从中获得了巨额利润。

总检察长办公室指出，罗得岛州成为首个就Meta涉嫌未对这类广告采取行动而提起诉讼的州。同时，该公司已在类似案件中成为被告：美国消费者联合会于4月提起诉讼，加利福尼亚州圣克拉拉县则于5月提起诉讼。

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Meta的立场

Meta发言人安迪·斯通在接受路透社采访时表示，该公司已从其平台上删除超过1.59亿条诈骗广告。他还称，总检察长据称拒绝与Meta讨论保护罗得岛州居民免受诈骗的方法，并聘请了另一州的一家律师事务所准备诉讼。

路透社2025年的一份报道称，Meta网络中的诈骗广告可能为该公司带来数十亿美元收入——潜在金额最高可达其营收的10%。Meta方面则已对部分虚假广告组织者采取行动，对其制作者提起诉讼，并于今年推出额外机制，以保护用户免受可疑信息的侵害。

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