美国联邦通信委员会（FCC）首次动用新权力，因两款设备含有该机构称为“外国监控芯片”的芯片而将其封锁。The Verge报道称。

FCC的新权力

10月13日，FCC授予自己封锁设备的权力，条件是这些设备含有来自被列入潜在国家安全威胁名单公司的计算机芯片。当前决定是首次动用这一机制。

监管机构没有点名其封锁的具体设备，也没有立即回应该媒体的置评请求。同时，FCC指出，所涉芯片为HiVision Hi3516CV610 UHD Smart Vision SoC系统级芯片。

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HiVision芯片

据The Verge报道，该组件处理来自摄像头传感器的信号，可用于家庭安防摄像头和行车记录仪等设备。它在AliExpress上与索尼摄像头传感器一起成套销售，部分套装还包括镜头。

FCC将该组件称为监控芯片，因为HiVision将其宣传为面向监控系统市场的解决方案，并内置人脸检测算法。该媒体指出，HiVision是华为的子公司。

华为被列入FCC的Covered List，即监管机构认为与潜在国家安全威胁有关的公司名单。新权力旨在堵住将这些公司产品嵌入其他制造商设备的可能性。此前，FCC还授予自己追溯性禁止设备和封锁模块化无线电发射器的权力。

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