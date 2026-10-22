三星英国表示，Galaxy Z Fold 8和Galaxy Z Fold 8 Ultra在欧洲的总销量比Galaxy Z Fold 7的销量高45%。该公司在博客中表示，Ars Technica报道。

搜索查询激增

根据三星的数据，9月6日至12日这一周，欧洲有关Z8系列的搜索查询数量增长了460%。苹果于9月9日发布了折叠式iPhone Duo。整个9月期间，当Galaxy Z Fold 8上市时，专门针对这款机型的搜索查询数量增长了260%。

三星在其声明中没有提及苹果或iPhone Duo。与此同时，据该媒体报道，分析师此前曾推测，折叠式iPhone的发布可能会提升人们对三星此类设备的兴趣。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国预订

上个月，三星表示，美国市场Galaxy Z8系列的预订量有望比去年高出30%。该公司没有提供有关美国市场的更新数据。

该公司也没有公布Galaxy Z Fold 8和Galaxy Z Fold 8 Ultra各自的销售数据，也没有披露Galaxy Z Flip 8的表现。三星此前表示，其尺寸更大的折叠机型约占其折叠智能手机购买量的80%。

Galaxy Z Fold 8的机身比Ultra版本更宽。Ars Technica指出，更宽的形态可能更便于观看视频、阅读文档以及以纵向模式使用应用程序。三星这款更宽的机型售价为1900美元，而iPhone Duo售价为2000美元。

关注我们在