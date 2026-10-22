Samsung UK сообщила, что совокупные продажи Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra в Европе оказались на 45% выше продаж Galaxy Z Fold 7. Об этом говорится в блоге компании, сообщает Ars Technica.

Всплеск поисковых запросов

По данным Samsung, количество поисковых запросов о серии Z8 в Европе выросло на 460% в течение недели с 6 по 12 сентября. Apple анонсировала складной iPhone Duo 9 сентября. В течение сентября, когда Galaxy Z Fold 8 вышел на рынок, количество поисковых запросов именно об этой модели выросло на 260%.

Samsung не упоминала Apple или iPhone Duo в своем сообщении. В то же время аналитики ранее предполагали, по информации издания, что анонс складного iPhone мог усилить интерес к устройствам Samsung такого формата.

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Предзаказы в США

В прошлом месяце Samsung заявляла, что предзаказы на серию Galaxy Z8 в США шли к показателю на 30% выше прошлогоднего. Обновленных данных по американскому рынку компания не привела.

Компания также не раскрыла отдельных показателей продаж Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra и не сообщила о результатах Galaxy Z Flip 8. Ранее Samsung отмечала, что более крупные складные модели составляли около 80% покупок ее складных смартфонов.

Galaxy Z Fold 8 имеет более широкий корпус, чем версия Ultra. Ars Technica отмечает, что более широкий формат может быть удобнее для просмотра видео, чтения документов и использования приложений в портретной ориентации. Более широкая модель Samsung стоит 1900 долларов, тогда как iPhone Duo стоит 2000 долларов.

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