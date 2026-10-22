Samsung UK poinformował, że łączna sprzedaż Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra w Europie była o 45% wyższa niż sprzedaż Galaxy Z Fold 7. Poinformowano o tym na blogu firmy, podaje Ars Technica.

Wzrost liczby zapytań w wyszukiwarce

Według danych Samsunga liczba zapytań dotyczących serii Z8 w Europie wzrosła o 460% w tygodniu od 6 do 12 września. Apple zaprezentował składanego iPhone’a Duo 9 września. We wrześniu, gdy Galaxy Z Fold 8 trafił na rynek, liczba zapytań dotyczących właśnie tego modelu wzrosła o 260%.

Samsung nie wspomniał w swoim komunikacie o Apple ani iPhonie Duo. Jednocześnie analitycy wcześniej sugerowali, według informacji publikacji, że zapowiedź składanego iPhone’a mogła zwiększyć zainteresowanie urządzeniami Samsunga w tym formacie.

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Przedsprzedaż w USA

W ubiegłym miesiącu Samsung oświadczył, że przedsprzedaż serii Galaxy Z8 w USA zmierzała do wyniku o 30% wyższego niż w ubiegłym roku. Firma nie podała zaktualizowanych danych dotyczących rynku amerykańskiego.

Firma nie ujawniła również odrębnych wyników sprzedaży Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra ani nie poinformowała o wynikach Galaxy Z Flip 8. Samsung wcześniej wskazywał, że większe składane modele stanowiły około 80% zakupów jego składanych smartfonów.

Galaxy Z Fold 8 ma szerszą obudowę niż wersja Ultra. Ars Technica zauważa, że szerszy format może być wygodniejszy do oglądania filmów, czytania dokumentów i korzystania z aplikacji w orientacji pionowej. Szerszy model Samsunga kosztuje 1900 dolarów, podczas gdy iPhone Duo kosztuje 2000 dolarów.

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