Naukowcy z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego i Uniwersytetu Yale w USA opracowali metodę, która pozwala z dużą dokładnością obliczać efekt Kondo w rzeczywistym materiale na podstawie fundamentalnych praw fizyki. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Science, informuje ScienceAlert.

Czym jest efekt Kondo

Zwykle podczas chłodzenia metalu jego opór elektryczny maleje, ponieważ elektrony mogą poruszać się swobodniej. Jednak obecność magnetycznych atomów domieszek zmienia tę zależność: poniżej określonej temperatury, znanej jako temperatura Kondo, opór zaczyna ponownie rosnąć.

Efekt ten powstaje w wyniku oddziaływania elektronów poruszających się w metalu z elektronami magnetycznej domieszki. Elektrony gromadzą się wokół domieszki, ekranują jej magnetyzm, a jednocześnie utrudniają przepływ prądu elektrycznego. Fizyk z Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego Garnet Chan zauważył, że właśnie takie oddziaływanie jest charakterystyczną cechą efektu Kondo.

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Obliczenia z pierwszych zasad

Dokładne modelowanie tego procesu jest trudne ze względu na tak zwany problem wielu ciał: w bardzo małych skalach jednocześnie oddziałują temperatura, spiny elektronów i magnetyzm. Wcześniej badacze opierali się na pomiarach laboratoryjnych i uproszczonych modelach, aby oszacować ten efekt.

Nowa metodyka wykorzystuje podejście ab initio, czyli obliczenia z pierwszych zasad. Autorzy zapożyczyli z chemii metody, które pozwoliły dokładniej opisać pojedynczy atom magnetyczny jako bardziej złożony układ molekularny, a następnie wielokrotnie stosowali obliczenia z fizyki kwantowej z matematycznymi uproszczeniami.

Dokładność i dalsze badania

Porównanie obliczeń z pomiarami laboratoryjnymi potwierdziło dokładność metody. W niektórych przypadkach była ona 100 razy dokładniejsza niż istniejące uproszczone modele. Na pierwszym etapie zespół badał najprostsze połączenia metali i atomów magnetycznych. W przyszłości to podejście może pomóc w badaniu bardziej złożonych materiałów kwantowych, w tym nadprzewodników wysokotemperaturowych i magnesów kwantowych.

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