Федеральная комиссия по связи США (FCC) впервые применила новые полномочия и заблокировала два устройства из-за наличия в них чипа, который ведомство назвало «иностранным чипом для слежения». Об этом сообщает The Verge.

Новые полномочия FCC

13 октября FCC предоставила себе право блокировать устройства, если они содержат компьютерные чипы компаний из списка потенциальных угроз национальной безопасности. Нынешнее решение стало первым применением этого механизма.

Регулятор не назвал конкретные устройства, которые заблокировал, и не сразу ответил на запрос издания о комментарии. В то же время FCC указала, что речь идет о системе-на-чипе HiVision Hi3516CV610 UHD Smart Vision SoC.

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Чип HiVision

По данным The Verge, этот компонент обрабатывает сигнал от сенсора камеры и может использоваться, в частности, в домашних камерах безопасности и видеорегистраторах. На AliExpress его продают в комплектах с сенсором камеры Sony, а иногда и с объективом.

FCC назвала компонент чипом для слежения, поскольку HiVision рекламирует его как решение для рынка систем наблюдения со встроенными алгоритмами обнаружения человеческих лиц. Издание отмечает, что HiVision является дочерней компанией Huawei.

Huawei внесена в Covered List FCC — перечень компаний, которые регулятор связывает с потенциальными угрозами национальной безопасности. Новые полномочия должны закрыть возможность встраивать продукцию таких компаний в устройства других производителей. Ранее FCC также предоставила себе право ретроспективно запрещать устройства и блокировать модульные радиопередатчики.

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