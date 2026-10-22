Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) po raz pierwszy skorzystała z nowych uprawnień i zablokowała dwa urządzenia z powodu obecności w nich chipa, który urząd nazwał „zagranicznym chipem inwigilacyjnym”. Informuje o tym The Verge.

Nowe uprawnienia FCC

13 października FCC przyznała sobie prawo do blokowania urządzeń, jeśli zawierają one chipy komputerowe firm znajdujących się na liście potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Obecna decyzja była pierwszym zastosowaniem tego mechanizmu.

Regulator nie wskazał konkretnych urządzeń, które zablokował, i nie odpowiedział od razu na prośbę redakcji o komentarz. Jednocześnie FCC zaznaczyła, że chodzi o układ system-on-chip HiVision Hi3516CV610 UHD Smart Vision SoC.

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Chip HiVision

Według The Verge komponent ten przetwarza sygnał z czujnika kamery i może być wykorzystywany między innymi w domowych kamerach bezpieczeństwa oraz wideorejestratorach. Na AliExpress jest sprzedawany w zestawach z czujnikiem kamery Sony, a w niektórych przypadkach także z obiektywem.

FCC nazwała ten komponent chipem inwigilacyjnym, ponieważ HiVision reklamuje go jako rozwiązanie dla rynku systemów nadzoru z wbudowanymi algorytmami wykrywania ludzkich twarzy. Publikacja zauważa, że HiVision jest spółką zależną Huawei.

Huawei znajduje się na liście FCC Covered List — wykazie firm, które regulator wiąże z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego. Nowe uprawnienia mają zamknąć możliwość wbudowywania produktów takich firm w urządzenia innych producentów. Wcześniej FCC przyznała sobie również prawo do retrospektywnego zakazywania urządzeń i blokowania modułowych nadajników radiowych.

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