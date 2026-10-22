Генеральный прокурор американского штата Род-Айленд Питер Неронья подал иск против Meta из-за подхода компании к мошенническим рекламным объявлениям на ее платформах. Иск касается утверждений о том, что компания недостаточно эффективно предотвращает распространение такой рекламы. Об этом сообщает Engadget.

Обвинения прокуратуры

В иске также утверждается, что Meta не принимала более жестких мер против мошеннических объявлений, поскольку они приносят компании доход. Неронья заявил, что безопасность потребителей должна быть приоритетом для компании, которой пользуются многие жители Род-Айленда и США. По его словам, Meta якобы сознательно подвергала уязвимых пользователей риску мошенничества и получала от этого значительную прибыль.

В офисе генерального прокурора отметили, что Род-Айленд стал первым штатом, подавшим иск из-за предполагаемого бездействия Meta в отношении таких объявлений. В то же время компания уже была ответчиком по похожим делам: в апреле иск подала Федерация потребителей Америки, а в мае — округ Санта-Клара в Калифорнии.

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Позиция Meta

Представитель Meta Энди Стоун в комментарии Reuters заявил, что компания удалила со своих платформ более 159 миллионов мошеннических рекламных объявлений. Он также сказал, что генеральный прокурор якобы отказался обсуждать с Meta способы защиты жителей Род-Айленда от мошенничества и привлек юридическую фирму из другого штата для подготовки иска.

В отчете Reuters за 2025 год говорилось, что мошенническая реклама в сетях Meta могла приносить компании миллиарды долларов дохода — потенциально до 10% ее выручки. Meta, со своей стороны, принимала меры против части организаторов фальшивых объявлений, подавала иски против их создателей и внедрила в этом году дополнительные механизмы защиты пользователей от подозрительных сообщений.

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