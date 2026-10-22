尤里·达尼洛夫：银联与人工智能将改变欧洲的支付受理方式

在2026年罗马SiGMA World大会召开前夕，我们采访了SlamBase公司首席执行官尤里·达尼洛夫，探讨了此次行程的目标、亚洲支付在欧洲的发展以及人工智能在金融科技中的作用。

尤里，您即将前往罗马参加SiGMA World大会。此行的目的是什么？

对我来说，SiGMA首先是关于会面的。我将于10月28日至11月5日身处罗马，活动本身则在11月2日至5日举行。我们不会设置展位，也不会进行演讲。 这种形式简单且在我看来最为高效：提前安排好与运营商、支付服务商、银行、科技公司及投资者的会谈。 在罗马的短短几天内，就能完成在常规情况下需要数月邮件往来和电话沟通才能完成的工作。而展会前后几天，我会留出来进行更深入的会谈，形式也会更加轻松。

今年你们谈判的主要议题

是什么？

面向国际客户的支付服务，尤其是银联。这是全球发卡量最大的银行卡体系之一，在180多个国家和地区被广泛接受。 但在欧洲，银联至今仍常被视为一种小众支付方式，是“专为中国游客准备的”。我认为这种看法是错误的。 对于与来自中国和亚洲的客户开展业务的欧洲企业而言，支持银联支付意味着能够直接触达庞大且支付能力强的客户群体——他们早已习惯以这种方式进行支付。

您认为，欧洲市场为何低估了银联？

这是由于惯性思维。大多数欧洲商户的支付系统都围绕着两到三种惯用的支付网络构建，而超出这些范围的支付方式似乎都显得复杂：需要单独集成、费率难以理解，以及结算和货币方面的问题。 实际上，如今这些障碍在技术上已经可以消除。 我们行业的任务是——让商户接入银联变得和接入任何其他银行卡一样简单：一次集成、透明的条款、快速的欧元结算。



谁将从中获益最多？

首先是那些服务于国际客户的行业：旅游和酒店、零售和奢侈品、在线服务、教育、娱乐以及数字产品。 亚洲用户越来越频繁地出国旅行和进行跨境网购，他们期望看到自己习惯的支付方式。如果没有，其中一部分人干脆不会完成购买。 谁能率先为他们提供省时省力的便捷体验，谁就能抢占这部分流量。移动支付和二维码支付是一个独立的发展方向：在亚洲，这已成为常态，而欧洲也正朝着同一方向发展。

为什么偏偏是现在？

因为市场逻辑本身正在发生变化。欧洲企业正寻求业务多元化：不再依赖一两种支付方案、一家收单银行或一个客户区域。 监管环境日益严格，每笔成功交易的竞争日益激烈，而客户群体已呈现全球化趋势。在这样的世界里，能够从任何人、任何地方、无摩擦地接收支付的企业将脱颖而出。

人工智能在此过程中扮演着

怎样的角色？

至关重要，而且绝非停留在口号层面。在支付领域，AI 如今已能解决非常实际的问题。

首先是反欺诈。模型会根据数百个信号实时评估每笔交易的风险，从而避免因规则过于严格而将守信客户拒之门外。 对于欧洲的新用户群体（尤其是亚洲用户），这一点尤为重要：传统规则往往会错误地将“不寻常”的客户视为高风险客户。

其次是智能路由。系统会自动选择通过哪个渠道和哪家服务商进行支付，从而提高交易成功率并降低成本。 对于大型商户而言，额外批准的交易即使仅增加几个百分点，也是一笔相当可观的收益。

第三是合规性。自动客户核查、交易监控以及可疑交易模式的识别——这些工作以前需要整个分析师团队才能完成。监管机构的要求日益严格，如果没有自动化，这些要求根本无法在大规模范围内得到满足。

第四点是分析与预测。AI有助于了解哪些支付方式在特定国家真正能带来转化，业务在支付环节哪里流失了客户，以及如何调整转化漏斗以减少这些损失。

那么，AI对客户本身带来了哪些改变？

对客户而言，最好的AI是无形的。用户只需像往常一样付款，而所有复杂的操作都在幕后完成：验证、货币兑换、支付路径选择以及防欺诈措施。 下一步是个性化服务：系统能识别客户的来源地以及他更习惯的支付方式，并据此提供相应的支付选项。 更进一步——由AI助手代表用户发起支付。这已不再是科幻小说中的情节，整个行业应提前做好准备，特别是在安全与责任方面。

您认为如此积极地推广AI

是否存在风险？

当然。主要风险在于决策的透明度以及对错误的责任归属。如果模型拒绝了某笔支付，企业和客户都应了解原因。 因此，我支持一种AI增强人类能力而非完全取代人类的方法：合规与风险管理方面的关键决策必须始终由专家掌控。其次是数据保护：系统分析的数据越多，对其安全性的要求就越高。

您的经验如何有助于这些谈判？

我在支付和金融服务领域工作了十多年：从支付服务提供商处的销售和商户接入，到管理自己的公司。 如今，这些包括SlamBase以及在葡萄牙的其他项目，还有SendsHub——这是我们向合作伙伴提供的基础设施产品。因此，我既了解商户的业务，也熟悉技术，还清楚监管机构的要求。 正是这三者的交汇处，才孕育出真正行之有效的解决方案。

您认为此次罗马之行要取得怎样的成功？

是具体的合作协议，而非名片交换。与多家服务提供商建立合作伙伴关系，以便我们能够快速推出联合解决方案，特别是在银联和支付AI工具领域，并清晰地了解一年后市场将呈现何种态势。 SiGMA大会结束后，我一定会分享总结：看到了什么、与谁达成了协议，以及我认为哪些趋势将决定2027年的行业走向。

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