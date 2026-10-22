Apple вводит в App Store отметку Made for iPhone Duo для приложений и игр, оптимизированных для нового складного смартфона компании. Отметка будет указывать, использует ли приложение дополнительное пространство внутреннего и внешнего дисплеев устройства, сообщает The Verge.

Как приложения используют два экрана

Netflix сможет показывать сериалы и фильмы на весь внутренний дисплей iPhone Duo, при этом на внешнем экране будет доступна лента коротких видео. В Prime Video пользователи смогут смотреть контент на частично сложенном устройстве: видео будет отображаться в верхней части, а информация об актёрском составе — в нижней.

Apple также заявила, что Microsoft Word и Outlook на iPhone Duo будут предлагать опыт, близкий к работе на настольном компьютере. В Word инструменты форматирования разместят рядом с документом, а Outlook будет показывать список писем рядом с открытым сообщением. Zoom сможет одновременно выводить на внутренний экран видеоконференцию и общий контент.

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Список оптимизированных приложений

Среди других приложений, адаптированных для iPhone Duo, Apple назвала Paramount Plus, NYT Cooking, Yelp, Lyft и United Airlines. В то же время тестирование The Verge показало, что некоторые приложения, отмеченные как оптимизированные, в частности Instagram, всё ещё содержат ошибки.

Запуск подборок в App Store

В пятницу Apple планирует запустить в App Store редакционные подборки для iPhone Duo. Компания также сообщила, что обновления приложений будут выходить в течение года. Продажи iPhone Duo стартуют в пятницу, начальная цена устройства составит 1999 долларов США, а количество смартфонов, доступных для покупки без предварительного заказа, будет ограничено.

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