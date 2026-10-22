苹果将在 App Store 中为针对该公司新款折叠智能手机优化的应用程序和游戏推出 Made for iPhone Duo 标识。该标识将显示应用程序是否利用了设备内外显示屏的额外空间，The Verge 报道。

应用程序如何使用双屏

Netflix 将能够在 iPhone Duo 的整个内屏上播放剧集和电影，同时外屏将提供短视频流。在 Prime Video 中，用户将能够在部分折叠的设备上观看内容：视频将显示在上半部分，演员阵容信息将显示在下半部分。

苹果还表示，iPhone Duo 上的 Microsoft Word 和 Outlook 将提供接近台式电脑的体验。在 Word 中，格式化工具将放置在文档旁边；Outlook 将在已打开的邮件旁显示邮件列表。Zoom 将能够同时在内屏上显示视频会议和共享内容。

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优化应用程序列表

在其他适配 iPhone Duo 的应用程序中，苹果列出了 Paramount Plus、NYT Cooking、Yelp、Lyft 和 United Airlines。与此同时，The Verge 的测试显示，一些标注为已优化的应用程序，包括 Instagram，仍然存在错误。

App Store 专题合集上线

苹果计划于周五在 App Store 推出面向 iPhone Duo 的编辑专题合集。该公司还表示，应用程序更新将在全年陆续发布。iPhone Duo 将于周五开售，起售价为 1999 美元，可无需预订购买的智能手机数量将受到限制。

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