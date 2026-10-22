Apple позначатиме оптимізовані для iPhone Duo застосунки — The Verge

Apple запроваджує в App Store позначку Made for iPhone Duo для застосунків та ігор, оптимізованих для нового складаного смартфона компанії. Позначка вказуватиме, чи використовує застосунок додатковий простір внутрішнього й зовнішнього дисплеїв пристрою, повідомляє The Verge.

Як застосунки використовують два екрани

Netflix зможе показувати серіали й фільми на весь внутрішній дисплей iPhone Duo, водночас на зовнішньому екрані буде доступна стрічка коротких відео. У Prime Video користувачі зможуть дивитися контент на частково складеному пристрої: відео відображатиметься у верхній частині, а інформація про акторський склад — у нижній.

Apple також заявила, що Microsoft Word та Outlook на iPhone Duo пропонуватимуть досвід, наближений до настільного комп’ютера. У Word інструменти форматування розмістять поруч із документом, а Outlook показуватиме список листів поряд із відкритим повідомленням. Zoom зможе виводити відеоконференцію та спільний контент на внутрішній екран одночасно.

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Перелік оптимізованих програм

Серед інших застосунків, адаптованих для iPhone Duo, Apple назвала Paramount Plus, NYT Cooking, Yelp, Lyft і United Airlines. Водночас тестування The Verge показало, що деякі програми, позначені як оптимізовані, зокрема Instagram, все ще мають помилки.

Запуск добірок в App Store

У п’ятницю Apple планує запустити редакційні добірки для iPhone Duo в App Store. Компанія також повідомила, що оновлення застосунків виходитимуть протягом року. Продажі iPhone Duo стартують у п’ятницю, стартова ціна пристрою становить 1 999 доларів США, а кількість смартфонів для купівлі без попереднього замовлення буде обмеженою.

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