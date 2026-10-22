Apple wprowadza w App Store oznaczenie Made for iPhone Duo dla aplikacji i gier zoptymalizowanych pod kątem nowego składanego smartfona firmy. Oznaczenie będzie wskazywać, czy aplikacja wykorzystuje dodatkową przestrzeń wewnętrznego i zewnętrznego wyświetlacza urządzenia, informuje The Verge.

Jak aplikacje wykorzystują dwa ekrany

Netflix będzie mógł wyświetlać seriale i filmy na całym wewnętrznym ekranie iPhone’a Duo, podczas gdy na ekranie zewnętrznym dostępny będzie kanał krótkich filmów. W Prime Video użytkownicy będą mogli oglądać treści na częściowo złożonym urządzeniu: wideo będzie wyświetlane w górnej części, a informacje o obsadzie — w dolnej.

Apple poinformowało również, że Microsoft Word i Outlook na iPhonie Duo zaoferują rozwiązania zbliżone do komputera stacjonarnego. W Wordzie narzędzia formatowania zostaną umieszczone obok dokumentu, a Outlook będzie wyświetlać listę wiadomości obok otwartej wiadomości. Zoom będzie mógł jednocześnie wyświetlać wideokonferencję i udostępniane treści na wewnętrznym ekranie.

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Lista zoptymalizowanych aplikacji

Wśród innych aplikacji dostosowanych do iPhone’a Duo Apple wymieniło Paramount Plus, NYT Cooking, Yelp, Lyft i United Airlines. Jednocześnie testy The Verge wykazały, że niektóre aplikacje oznaczone jako zoptymalizowane, w tym Instagram, nadal zawierają błędy.

Uruchomienie kolekcji w App Store

W piątek Apple planuje uruchomić w App Store redakcyjne kolekcje dla iPhone’a Duo. Firma poinformowała również, że aktualizacje aplikacji będą wydawane przez cały rok. Sprzedaż iPhone’a Duo rozpocznie się w piątek, cena początkowa urządzenia wynosi 1999 dolarów, a liczba smartfonów dostępnych do kupienia bez wcześniejszego zamówienia będzie ograniczona.

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