Международный валютный фонд и Организация экономического сотрудничества и развития предупредили, что искусственный интеллект способен ускорить мировой экономический рост, однако более бедные страны, небольшие компании и молодые работники рискуют не получить части его преимуществ. Для более широкого внедрения технологии необходимо улучшить доступ к электроэнергии, цифровой инфраструктуре и профессиональным навыкам, сообщает Channel NewsAsia.

Оценки влияния на рост

Заместительница директора департамента по бюджетным вопросам МВФ Эра Дабла-Норрис заявила, что для многих развивающихся стран ключевым вопросом является способность внедрять и распространять ИИ. По оценке МВФ, эффективное использование этой технологии в среднесрочной перспективе может добавить до 0,5% к ежегодным темпам глобального роста.

В то же время Дабла-Норрис отметила, что имеющиеся совокупные данные о приросте производительности пока значительно скромнее. ОЭСР оценивает, что ИИ может добавлять от 0,4% до 1,2% к ежегодному росту производительности в странах-членах организации.

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Разрыв между потенциалом и применением

Главный экономист ОЭСР Стефано Скарпетта подчеркнул, что использование ИИ на рабочих местах отстаёт от его применения потребителями. По его словам, технология пока лишь ограниченно интегрирована в основные бизнес-функции, хотя между потенциальным влиянием ИИ и его фактическим использованием существует значительный разрыв.

МВФ также оценивает, что около 40% рабочих мест в мире могут испытать влияние ИИ. Особенно уязвимыми могут оказаться молодые работники и специалисты начального уровня, если технология возьмёт на себя задачи, благодаря которым они традиционно приобретают опыт. На фоне сообщений о сокращениях персонала Barclays заявил о планах сократить около 5 тыс. рабочих мест в этом году, eBay, по сообщениям, сокращает 9% штата, а Qualcomm, как ожидается, сократит работников в различных странах в рамках программы повышения результативности.

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