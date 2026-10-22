Міжнародний валютний фонд і Організація економічного співробітництва та розвитку попередили, що штучний інтелект здатен прискорити світове економічне зростання, однак бідніші країни, менші компанії та молодші працівники ризикують не отримати частини його переваг. Для ширшого впровадження технології необхідно поліпшити доступ до електроенергії, цифрової інфраструктури та професійних навичок, повідомляє Channel NewsAsia.

Оцінки впливу на зростання

Заступниця директорки департаменту з бюджетних питань МВФ Ера Дабла-Норріс заявила, що для багатьох країн, що розвиваються, ключовим питанням є здатність упроваджувати та поширювати ШІ. За оцінкою МВФ, ефективне використання цієї технології в середньостроковій перспективі може додати до 0,5% до щорічних темпів глобального зростання.

Водночас Дабла-Норріс зазначила, що наявні сукупні дані про приріст продуктивності поки що значно скромніші. ОЕСР оцінює, що ШІ може додавати від 0,4% до 1,2% до щорічного зростання продуктивності в країнах-членах організації.

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Розрив між потенціалом і застосуванням

Головний економіст ОЕСР Стефано Скарпетта наголосив, що використання ШІ на робочих місцях відстає від його застосування споживачами. За його словами, технологію поки лише обмежено інтегрували в основні бізнес-функції, хоча між потенційним впливом ШІ та його фактичним використанням існує значний розрив.

МВФ також оцінює, що приблизно 40% робочих місць у світі можуть зазнати впливу ШІ. Особливо вразливими можуть бути молоді працівники та фахівці початкового рівня, якщо технологія перебере на себе завдання, через які вони традиційно набувають досвіду. На тлі повідомлень про скорочення персоналу Barclays заявив про плани скоротити близько 5 тисяч робочих місць цього року, eBay, за повідомленнями, скорочує 9% штату, а Qualcomm, як очікується, скоротить працівників у різних країнах у межах програми підвищення результативності.

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