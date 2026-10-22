Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ostrzegły, że sztuczna inteligencja może przyspieszyć światowy wzrost gospodarczy, jednak uboższe kraje, mniejsze firmy i młodsi pracownicy mogą nie skorzystać z części jej zalet. Szersze wdrożenie tej technologii wymaga poprawy dostępu do energii elektrycznej, infrastruktury cyfrowej i umiejętności zawodowych, informuje Channel NewsAsia.

Oceny wpływu na wzrost

Zastępczyni dyrektora Departamentu Spraw Fiskalnych MFW Era Dabla-Norris powiedziała, że dla wielu krajów rozwijających się kluczową kwestią jest zdolność do wdrażania i upowszechniania AI. Według szacunków MFW skuteczne wykorzystanie tej technologii może w średnim okresie zwiększyć roczne tempo globalnego wzrostu nawet o 0,5%.

Jednocześnie Dabla-Norris zaznaczyła, że dostępne zagregowane dane dotyczące wzrostu produktywności są na razie znacznie skromniejsze. OECD ocenia, że AI może zwiększać roczny wzrost produktywności w państwach członkowskich organizacji o od 0,4% do 1,2%.

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Luka między potencjałem a zastosowaniem

Główny ekonomista OECD Stefano Scarpetta podkreślił, że wykorzystanie AI w miejscach pracy pozostaje w tyle za jej zastosowaniem przez konsumentów. Jak powiedział, technologia została dotąd jedynie w ograniczonym stopniu zintegrowana z podstawowymi funkcjami biznesowymi, choć istnieje znacząca luka między potencjalnym wpływem AI a jej faktycznym wykorzystaniem.

MFW ocenia również, że około 40% miejsc pracy na świecie może zostać dotkniętych wpływem AI. Szczególnie narażeni mogą być młodzi pracownicy i specjaliści na stanowiskach początkowych, jeśli technologia przejmie zadania, dzięki którym tradycyjnie zdobywają doświadczenie. Wobec doniesień o redukcjach zatrudnienia Barclays poinformował o planach likwidacji około 5 tys. miejsc pracy w tym roku, eBay według doniesień redukuje 9% personelu, a Qualcomm ma, jak się oczekuje, zmniejszyć zatrudnienie w różnych krajach w ramach programu poprawy wyników.

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