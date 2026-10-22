国际货币基金组织和经济合作与发展组织警告称，人工智能能够加快全球经济增长，但较贫穷国家、较小企业和年轻劳动者可能无法获得其部分益处。要更广泛地推广这项技术，需改善获得电力、数字基础设施和职业技能的条件，Channel NewsAsia报道。

对增长影响的评估

国际货币基金组织财政事务部副主任埃拉·达布拉-诺里斯表示，对许多发展中国家而言，关键问题是是否具备采用和推广人工智能的能力。根据国际货币基金组织的估算，有效利用这项技术在中期内可使全球年度增长率最多提高0.5%。

与此同时，达布拉-诺里斯指出，目前有关生产率提升的现有汇总数据要低得多。经合组织估计，人工智能可使该组织成员国的年度生产率增长提高0.4%至1.2%。

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潜力与应用之间的差距

经合组织首席经济学家斯特凡诺·斯卡佩塔强调，人工智能在工作场所的使用落后于消费者对其的使用。他表示，这项技术迄今仅在有限程度上被整合到核心业务职能中，尽管人工智能的潜在影响与其实际使用之间存在显著差距。

国际货币基金组织还估计，全球约40%的工作岗位可能受到人工智能影响。如果这项技术接管年轻劳动者和初级专业人员传统上借此积累经验的任务，他们可能尤其容易受到影响。在有关裁员的报道背景下，巴克莱表示计划今年削减约5000个工作岗位；据报道，eBay正在裁减9%的员工；高通预计将在绩效提升计划框架内削减多个国家的员工。

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