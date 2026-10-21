Chińscy naukowcy opracowali Airscope, bezprzewodowe urządzenie ważące jeden gram do obserwowania aktywności mózgu zwierząt laboratoryjnych. Podczas eksperymentu umożliwiło ono jednoczesne rejestrowanie aktywności ponad 8 500 pojedynczych neuronów w korze mózgowej jednego myszy, informuje South China Morning Post.

Urządzenie umożliwiające swobodne poruszanie się zwierząt

Airscope został wspólnie stworzony przez specjalistów z Uniwersytetu Tsinghua oraz Szkoły Medycznej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Opis rozwiązania opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Nature. Badacze nazywają urządzenie najmniejszym na świecie noszonym mini-monitorem mózgu tego typu.

Airscope jest mezoskopem — przyrządem optycznym do obserwacji tkanek biologicznych w pośredniej skali między mikroskopem a makroskopem. Pozwala objąć szersze pole widzenia, jednocześnie rozróżniając aktywność pojedynczych komórek. Wcześniej w podobnych badaniach zwierzęta często trzeba było unieruchamiać lub podłączać do kabli, podczas gdy kompaktowe urządzenia pozwalające na swobodne poruszanie się miały pole widzenia, które często nie przekraczało jednego milimetra.

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Eksperyment z myszami

Zespół zmniejszył objętość urządzenia niemal o pięć rzędów wielkości w porównaniu ze zwykłymi mikroskopami stołowymi. Według twórców jakość rejestrowania sygnałów neuronalnych pozostała przy tym porównywalna. Przyrząd wyposażono w dwumegapikselowy czujnik obrazu, który kompresuje dane na potrzeby bezprzewodowego przesyłania obrazów o rozdzielczości megapikselowej.

Podczas eksperymentu myszy z zamocowanym Airscope wypuszczono do specjalnie stworzonego mikrośrodowiska z rampami, dziuplami i schronieniami. Zwierzęta mogły swobodnie się wspinać i kopać nory, ponieważ ciężar wyposażenia nie zakłócał ich naturalnego zachowania. Naukowcy badali zmiany sygnałów neuronalnych przy różnych rodzajach zachowania. Wśród wyników było określenie, jak wzorce aktywności kory w grzbietowych obszarach mózgu wpływają na społeczną przewagę konkurencyjną zwierzęcia.

Autor pracy Qionghai Dai z Wydziału Automatyki Uniwersytetu Tsinghua oświadczył, że mikroskop może przyczynić się do dokładniejszego wykrywania sygnałów neuronalnych w optycznych interfejsach mózg-komputer. Według niego technologia może być w przyszłości stosowana również w badaniach z zakresu immunologii i onkologii.

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