Таяние льда ускоряет округление твердой Земли — Live Science

Исследование, основанное на спутниковых геодезических измерениях, показало, что таяние льда на полюсах ускоряет округление твердой части Земли. Планета не является идеальным шаром: из-за вращения она несколько сплюснута у полюсов и имеет выпуклость в экваториальной зоне. Как сообщает Live Science, изменения формы связаны преимущественно с таянием полярных льдов и перераспределением массы.

Измерения формы планеты

Геодезист Христофорос Коцакис из Университета Аристотеля в Салониках в Греции разработал метод анализа данных Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), чтобы точнее отслеживать вертикальные изменения земной поверхности. Согласно его расчетам, в 2011–2015 годах полюса поднимались, а экваториальная выпуклость уменьшалась примерно на 1 миллиметр в год.

Для сравнения, в 1997–2000 годах твердая часть Земли становилась более округлой примерно на 0,5 миллиметра в год. Исследователь пришел к выводу, что темп такого округления увеличивается примерно на 0,4 миллиметра в год с каждым последующим десятилетием.

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Влияние таяния полярных льдов

Таяние льда уменьшает нагрузку на земную кору в полярных регионах, поэтому она медленно поднимается. В то же время увеличение массы вблизи экватора связано с уменьшением выпуклости твердой поверхности в этой зоне.

Для Земли вместе с океанами результат иной: планета в целом становится несколько более сплюснутой — примерно на 0,8 миллиметра в год. Это объясняют тем, что океанские воды перемещаются от полюсов к экватору и увеличивают экваториальную выпуклость сильнее, чем округляются твердые породы. Исследователи также используют измерения гравитационного поля вместе с данными GNSS для отслеживания таяния льда в Гренландии и Антарктиде и перемещения океанской воды.

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