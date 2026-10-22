Танення льоду прискорює округлення твердої Землі — Live Science

Дослідження на основі супутникових геодезичних вимірювань показало, що танення льоду на полюсах прискорює округлення твердої частини Землі. Планета не є ідеальною кулею: через обертання вона дещо сплюснута біля полюсів і має випуклість в екваторіальній зоні. Як повідомляє Live Science, зміни форми пов'язані переважно з таненням полярних льодів і перерозподілом маси.

Вимірювання форми планети

Геодезист Христофорос Коцакіс із Салонікського університету Аристотеля в Греції розробив метод аналізу даних Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS), щоб точніше відстежувати вертикальні зміни земної поверхні. За його розрахунками, у 2011–2015 роках полюси піднімалися, а екваторіальна випуклість зменшувалася приблизно на 1 міліметр щороку.

Для порівняння, у 1997–2000 роках тверда частина Землі ставала округлішою приблизно на 0,5 міліметра на рік. Дослідник дійшов висновку, що темп такого округлення зростає приблизно на 0,4 міліметра на рік із кожним наступним десятиліттям.

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Вплив танення полярних льодів

Танення льоду зменшує навантаження на земну кору в полярних регіонах, тому вона повільно піднімається. Водночас збільшення маси поблизу екватора пов'язане зі зменшенням випуклості твердої поверхні в цій зоні.

Для Землі разом з океанами результат інший: планета загалом стає дещо сплюснутішою — приблизно на 0,8 міліметра на рік. Це пояснюють тим, що океанські води переміщуються від полюсів до екватора та збільшують екваторіальну випуклість сильніше, ніж округлюються тверді породи. Дослідники також використовують вимірювання гравітаційного поля разом із даними GNSS для відстеження танення льоду в Гренландії та Антарктиді й переміщення океанської води.

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