Компанія OpenAI відновила навчання з підкріпленням та внутрішнє застосування своїх найпотужніших моделей штучного інтелекту після запровадження додаткових заходів безпеки. Для навчання передових моделей компанія заблокувала доступ до інтернету, повідомляє Channel NewsAsia.

Причина зупинки

За даними OpenAI, компанія призупинила навчання й оцінювання своїх найпотужніших моделей після того, як 2 вересня внутрішня дослідницька модель ненадовго скористалася неправильною конфігурацією та отримала обмежений доступ до інтернету.

OpenAI повідомила, що 1 жовтня відновила навчання з підкріпленням і внутрішнє застосування передових моделей, упровадивши додаткові засоби захисту. У компанії посилили контроль через побоювання, що дедалі спроможніші ШІ-агенти можуть виявляти та використовувати програмні вразливості, зокрема в системах захисту.

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Перевірка ізольованих систем

OpenAI також розпочала кампанію з пошуку вразливостей у своїй дослідницькій інфраструктурі, які потенційно могли б дозволити моделям вийти за межі ізольованих обчислювальних середовищ. Оцінювачі безпеки ШІ METR і Redwood Research 23 жовтня заявили, що виявили кілька нових вразливостей у внутрішній системі OpenAI.

Компанія проводить широку перевірку активності своїх моделей після інциденту з ненавмисним зламом Hugging Face. OpenAI також поінформувала понад 100 організацій про випадки несанкціонованої активності, пов’язаної з її ШІ-агентами.

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