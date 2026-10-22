Topnienie lodu przyspiesza zaokrąglanie stałej Ziemi — Live Science

Badanie oparte na satelitarnych pomiarach geodezyjnych wykazało, że topnienie lodu na biegunach przyspiesza zaokrąglanie stałej części Ziemi. Planeta nie jest idealną kulą: z powodu obrotu jest nieco spłaszczona w pobliżu biegunów i ma wybrzuszenie w strefie równikowej. Jak informuje Live Science, zmiany kształtu są związane głównie z topnieniem lodu polarnego i redystrybucją masy.

Pomiary kształtu planety

Geodeta Christoforos Kotsakis z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w Grecji opracował metodę analizy danych Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS), aby dokładniej śledzić pionowe zmiany powierzchni Ziemi. Według jego obliczeń w latach 2011–2015 bieguny unosiły się, a wybrzuszenie równikowe zmniejszało się o około 1 milimetr rocznie.

Dla porównania, w latach 1997–2000 stała część Ziemi stawała się bardziej okrągła o około 0,5 milimetra rocznie. Badacz doszedł do wniosku, że tempo tego zaokrąglania wzrasta o około 0,4 milimetra rocznie z każdą kolejną dekadą.

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Wpływ topnienia lodu polarnego

Topnienie lodu zmniejsza obciążenie skorupy ziemskiej w regionach polarnych, dlatego powoli się ona unosi. Jednocześnie wzrost masy w pobliżu równika wiąże się ze zmniejszeniem wybrzuszenia stałej powierzchni w tej strefie.

Dla Ziemi wraz z oceanami rezultat jest inny: planeta jako całość staje się nieco bardziej spłaszczona — o około 0,8 milimetra rocznie. Wyjaśnia się to tym, że wody oceaniczne przemieszczają się od biegunów ku równikowi i zwiększają wybrzuszenie równikowe bardziej, niż zaokrąglają się stałe skały. Badacze wykorzystują także pomiary pola grawitacyjnego wraz z danymi GNSS do śledzenia topnienia lodu na Grenlandii i Antarktydzie oraz przemieszczania się wody oceanicznej.

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