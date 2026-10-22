冰川融化加速固体地球变圆——Live Science

一项基于卫星大地测量的研究显示，两极冰川融化正在加速地球固体部分变圆。地球并非完美的球体：由于自转，它在两极附近略微扁平，并在赤道区域形成凸起。正如Live Science报道所称，形状变化主要与极地冰川融化和质量重新分布有关。

测量地球的形状

希腊塞萨洛尼基亚里士多德大学的大地测量学家Christoforos Kotsakis开发了一种分析全球导航卫星系统（GNSS）数据的方法，以更准确地追踪地球表面的垂直变化。根据他的计算，在2011年至2015年期间，两极正在抬升，而赤道凸起每年减少约1毫米。

相比之下，在1997年至2000年期间，地球的固体部分每年变圆约0.5毫米。该研究人员得出结论，随着之后每一个十年的到来，这种变圆的速度每年增加约0.4毫米。

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极地冰川融化的影响

冰川融化减轻了极地地区地壳的负荷，因此地壳缓慢抬升。与此同时，赤道附近质量的增加与该区域固体表面凸起的减少有关。

对于包括海洋在内的地球，结果则不同：地球整体正变得略微更加扁平——每年约0.8毫米。这被解释为海水从两极向赤道移动，使赤道凸起增加的程度超过了固体岩石变圆的程度。研究人员还将重力场测量与GNSS数据结合使用，以追踪格陵兰岛和南极洲的冰川融化以及海水的移动。

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