Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo计划于2027年在西班牙马德里地区推出完全自动驾驶的按需出行服务。这将是该公司首次在该国推出服务，Channel NewsAsia报道。

车辆准备

未来几天，电动Jaguar I-PACE汽车预计将出现在马德里街头。初期阶段将由受过培训的专业人员驾驶，计划稍后开始自动驾驶运营。

Waymo将在西班牙道路管理部门DGT推出的自动驾驶车辆测试制度框架内运营。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国际扩张计划

该公司还表示，计划于2026年在伦敦推出服务；在获得监管批准后，于2027年与Nihon Kotsu和Go合作在东京推出服务；并于2028年与Element Fleet Management共同在多伦多推出服务。

Waymo的数据

Waymo称，其车队已在美国超过15个城市运营，每周完成超过50万次付费出行，累计完成超过2000万次此类出行。该公司还称，在超过4亿公里自动驾驶过程中收集的数据表明，与人类驾驶相比，造成重伤或更严重后果的事故数量减少了95%。

上个月，DGT向WeRide和Uber发放了首批全国性自动驾驶汽车测试许可。预计马德里的服务将在2026年底前实现商业化推出。

关注我们在