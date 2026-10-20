Waymo, należący do Alphabet dział zajmujący się autonomiczną jazdą, planuje uruchomić w 2027 roku w regionie Madrytu w Hiszpanii usługę w pełni autonomicznych przejazdów na żądanie. Będzie to pierwsze uruchomienie firmy w tym kraju, informuje Channel NewsAsia.

Przygotowanie pojazdów

W najbliższych dniach na ulicach Madrytu mają pojawić się elektryczne samochody Jaguar I-PACE. Na początkowym etapie za kierownicą będą znajdować się przeszkoleni specjaliści, a autonomiczną eksploatację planuje się rozpocząć później.

Waymo będzie działać w ramach systemu testowania autonomicznych pojazdów, wprowadzonego przez hiszpański urząd drogowy DGT.

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Plany międzynarodowej ekspansji

Firma poinformowała również o zamiarze uruchomienia usługi w Londynie w 2026 roku, w Tokio w 2027 roku z udziałem Nihon Kotsu i Go po uzyskaniu zgód regulacyjnych, a w Toronto w 2028 roku wspólnie z Element Fleet Management.

Wyniki Waymo

Według danych Waymo jej flota działa już w ponad 15 miastach USA, realizuje ponad 500 tys. płatnych przejazdów tygodniowo, a łącznie wykonała ponad 20 mln takich przejazdów. Firma twierdzi również, że dane zebrane na przestrzeni ponad 400 mln kilometrów autonomicznej jazdy wskazują na o 95% mniejszą liczbę wypadków z ciężkimi obrażeniami lub poważniejszymi skutkami w porównaniu z prowadzeniem przez człowieka.

W ubiegłym miesiącu DGT wydał pierwsze ogólnokrajowe zezwolenia na testy autonomicznych samochodów firmom WeRide i Uber. Komercyjnego uruchomienia usług w Madrycie oczekuje się do końca 2026 roku.

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