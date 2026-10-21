Następna konsola Xbox może kosztować do 1800 dolarów — Engadget

Następna konsola Xbox w ramach projektu Project Helix może kosztować od 1200 do 1800 dolarów, jeśli Microsoft nie zdecyduje się subsydiować jej ceny. Engadget poinformował o tym, powołując się na profil nowej CEO Xbox, Ashy Sharmy, opublikowany przez Fortune.

Premiery w 2027 i 2028 roku

Project Helix jest opisywany jako konsola do gier nowej generacji, która będzie również mogła uruchamiać gry komputerowe. Według publikacji kolejną premierą sprzętową Xbox ma być urządzenie przenośne zaplanowane na sezon świąteczny 2027 roku. Pełnoprawnej konsoli oczekuje się w tym samym okresie w 2028 roku.

W innym wywiadzie w sierpniu Sharma nazwała Project Helix „rodziną” urządzeń do gier. Engadget przypuszcza, że na potencjalnie wysoką cenę konsoli mogą wpływać rosnące ceny pamięci RAM i innych komponentów w związku z rozwojem technologii sztucznej inteligencji.

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Możliwe zmiany w Game Pass

Fortune, również powołując się na nienazwanych rozmówców, poinformował o możliwej aktualizacji Xbox Game Pass. Usługa może przejść na model odrębnych dopłat za gry konsolowe, granie w chmurze i tryb wieloosobowy.

Engadget pisze także, że kolejna fala zwolnień w Xbox jest oczekiwana w październiku, a dodatkowe zwolnienia mogą nastąpić w listopadzie i styczniu.

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