20 października w ponad 50 miastach Stanów Zjednoczonych odbyły się protesty przeciw rozwojowi sztucznej inteligencji. Uczestnicy akcji wezwali do wprowadzenia moratorium na dalszy rozwój AI.

Obawy dotyczące miejsc pracy

Według France 24 postulat moratorium popiera znaczna część Amerykanów.

Niedawne badanie, na które powołuje się stacja telewizyjna, wykazało, że 71% Amerykanów uważa, iż sztuczna inteligencja doprowadzi do utraty miejsc pracy.

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France 24 wiąże te obawy z szybkim rozwojem technologii sztucznej inteligencji oraz niepewnością co do ich konsekwencji.

Inwestycje w Dolinie Krzemowej

Jednocześnie w Dolinie Krzemowej odnotowuje się rekordowe inwestycje w obszar sztucznej inteligencji. Według oceny France 24 szeroko zakrojone finansowanie sektora zderza się ze społecznymi obawami i niepewnością.

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