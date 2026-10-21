Intel zainstalował pierwszą dużą kratownicę nośną na budowie fabryki produkującej mikrochipy w New Albany w stanie Ohio w USA. Oznacza to rozpoczęcie kolejnego etapu prac na terenie, gdzie firma planuje zbudować dwa zakłady. Poinformowała o tym CNBC.

Intel ogłosił budowę swojej pierwszej fabryki w Ohio w 2022 roku. Początkowo firma oczekiwała, że zacznie ona dostarczać mikrochipy w 2025 roku. Obecnie Intel zakłada ukończenie budowy pierwszego obiektu w 2030 roku, a drugiej fabryki w 2031 roku. Firma wskazywała również rok 2030 lub 2031 jako docelowy termin rozpoczęcia działalności przez pierwszy zakład.

Duży klient nie został jeszcze ogłoszony

Szef Intel Foundry Naga Chandrasekaran oświadczył, że montaż konstrukcji jest krokiem w kierunku zwiększenia zaawansowanych mocy produkcyjnych półprzewodników w USA. Jednocześnie Intel nie ogłosił jeszcze pozyskania dużego zewnętrznego klienta dla przyszłej produkcji w Ohio.

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We wrześniu pojawiły się doniesienia o możliwej współpracy Intela z SK Hynix. Według tych informacji producent pamięci mógłby wynająć część mocy nowego zakładu do produkcji układów pamięci. Obie firmy nie potwierdziły takich planów.

Ostrożniejsze podejście do ekspansji

Opóźnienie projektu w Ohio odzwierciedla rewizję planów Intela dotyczących kontraktowej produkcji mikrochipów po mianowaniu Lip-Bu Tana dyrektorem generalnym w 2025 roku. Według CNBC strategia firmy stała się ostrożniejsza: Intel zdecydował się realizować wielkoskalowe projekty budowy fabryk po pojawieniu się odpowiedniego popytu ze strony klientów.

Pod koniec 2025 roku Intel rozpoczął masową produkcję swoich najbardziej zaawansowanych mikrochipów w technologii 18A w fabryce w Arizonie. Chandrasekaran poinformował również, że kolejny zakład firmy w tym stanie ma rozpocząć działalność do końca 2028 roku. Intel nie pozyskał jednak jeszcze dużego zewnętrznego klienta do produkcji chipów 18A w Arizonie i wykorzystuje je do własnych procesorów.

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