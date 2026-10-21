Intel установила первую крупную несущую ферму на строительстве фабрики по производству микросхем в Нью-Олбани, штат Огайо, США. Это означает начало следующего этапа работ на площадке, где компания планирует построить два предприятия. Об этом сообщает CNBC.

Intel анонсировала свою первую фабрику в Огайо в 2022 году. Изначально компания ожидала, что она начнет поставлять микросхемы в 2025 году. Теперь Intel ориентируется на завершение строительства первого объекта в 2030 году, а второй фабрики — в 2031-м. Компания также называла 2030 или 2031 год целевым сроком начала работы первого предприятия.

Крупный клиент еще не объявлен

Глава Intel Foundry Нага Чандрасекаран заявил, что монтаж конструкции является шагом к расширению передовых производственных мощностей США в сфере полупроводников. В то же время Intel пока не объявила о привлечении крупного внешнего клиента для будущего производства в Огайо.

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В сентябре появлялись сообщения о возможном сотрудничестве Intel со SK Hynix. Согласно этим данным, производитель памяти мог бы арендовать часть мощностей новой площадки для выпуска микросхем памяти. Обе компании не подтвердили такие планы.

Более осторожный подход к расширению

Задержка проекта в Огайо отражает пересмотр планов Intel по контрактному производству микросхем после назначения Лип-Бу Тана генеральным директором в 2025 году. По данным CNBC, стратегия компании стала более осторожной: Intel решила продвигать масштабные проекты строительства фабрик после появления соответствующего спроса со стороны клиентов.

В конце 2025 года Intel начала массовое производство своих самых передовых микросхем по технологии 18A на фабрике в Аризоне. Чандрасекаран также сообщил, что следующее предприятие компании в этом штате должно начать работу до конца 2028 года. Однако Intel пока не привлекла крупного внешнего заказчика для выпуска чипов 18A в Аризоне и использует их для собственных процессоров.

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