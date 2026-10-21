Bose приобрела производителя наушников Skullcandy — The Verge

Компания Bose приобрела производителя наушников и аудиоустройств Skullcandy. Skullcandy сохранит статус отдельного бренда и войдёт в подразделение Bose, занимающееся премиальной потребительской аудиотехникой, сообщает The Verge.

Отдельный бренд в структуре Bose

Финансовые детали сделки не раскрываются. Skullcandy продолжит базироваться в Парк-Сити, штат Юта, где была основана. В Bose заявили, что приобретение должно помочь расширить аудиторию её аудиотехнологий, в частности систем активного шумоподавления.

Генеральный директор Bose Лила Снайдер отметила, что компания стремится охватить больше слушателей не только собственными продуктами, но и посредством технологических партнёрств и расширения портфеля брендов.

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Сотрудничество началось до приобретения

До приобретения Skullcandy уже сотрудничала с Bose, интегрируя отдельные её аудиотехнологии в собственные устройства. В частности, речь идёт о пространственном аудио с отслеживанием движений головы и активном шумоподавлении. Такие функции получили наушники Skullcandy Crusher 1080 ANC и внутриканальные наушники Method 360 ANC.

Расширение портфеля

Skullcandy была основана в 2003 году. Компания известна выразительным дизайном продукции и давними связями со спортсменами, занимающимися досочными видами спорта. По сообщению Bose, это откроет для компании новые возможности взаимодействия с потребителями, среди которых её присутствие сейчас меньше. В 2024 году Bose также приобрела бренд высококлассной аудиотехники McIntosh и его дочернюю компанию Sonus faber.

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