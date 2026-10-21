Bose收购耳机制造商Skullcandy——The Verge

Bose已收购耳机和音频设备制造商Skullcandy。据The Verge报道，Skullcandy将保留独立品牌地位，并纳入Bose专注于高端消费级音频设备的部门。

Bose架构下的独立品牌

交易的财务细节未予披露。Skullcandy将继续设在其创立地——犹他州帕克城。Bose表示，此次收购旨在帮助扩大其音频技术的受众，包括主动降噪系统。

Bose首席执行官莉拉·斯奈德表示，公司不仅希望通过自身产品，还希望通过技术合作伙伴关系和扩展品牌组合，覆盖更多听众。

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合作在收购前已经开始

在被收购前，Skullcandy已与Bose合作，将其部分音频技术整合到自己的设备中。其中包括具备头部运动追踪功能的空间音频和主动降噪。Skullcandy Crusher 1080 ANC头戴式耳机和Method 360 ANC入耳式耳机均获得了这些功能。

扩展品牌组合

Skullcandy成立于2003年。该公司以鲜明的产品设计以及与从事板类运动的运动员的长期联系而闻名。Bose表示，这将为公司与目前其影响力较小的消费者群体互动开辟新的机会。2024年，Bose还收购了高端音频品牌McIntosh及其子公司Sonus faber。

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